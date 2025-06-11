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Австралийцы победили сборную Саудовской Аравии и вышли в финальную часть чемпионата мира

Футбол
время публикации: 11 июня 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 10:58
Австралийцы победили сборную Саудовской Аравии и вышли в финальную часть чемпионата мира
AP Photo

Завершился третий азиатский отборочный этап чемпионата мира по футболу 2026 года.

В финальную часть турнира вышли сборные Ирана, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Японии и Австралии.

В четвертом отборочном этапе сыграют сборные ОАЭ, Катара, Ирака, Омана, Саудовской Аравии и Индонезии.

Япония - Индонезия 6:0

Китай - Бахрейн 1:0

Южная Корея - Кувейт 4:0

Кыргызстан - ОАЭ 1:1

Узбекистан - Катар 3:0

Иран - КНДР 3:0

Палестина - Оман 1:1

Иордания - Ирак 0:1

Саудовская Аравия - Австралия 1:2

Австралийцы в шестой раз подряд вышли в финальную часть чемпионата мира.

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