Тиджани Рейндерс и Райан Шарки стали игроками "Манчестер Сити"

По окончании сезона "Манчестер Сити" покинул один из ключевых игроков Кевин де Брейне.

"Горожане" постарались восполнить потерю, приобретя двух талантливых хавбеков.

Игроком "Манчестер Сити" стал один из ключевых полузащитников "Милана" Тиджани Рейндерс. Контракт с голландцем рассчитан до лета 2030 года.

По данным британских СМИ, "Манчестер Сити" заплатил за переход 55 миллионов евро.

Игроком "Манчестер Сити" стал один из лучших распасовщиков европейского футбола в прошлом сезоне Райан Шарки (Лион).

С ним заключили пятилетний контракт.