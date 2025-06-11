Умер бывший нападающий московского "Торпедо"
время публикации: 11 июня 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 11:39
9 июня на 71-м году жизни умер известный футболист Виктор Пимушин, сообщает сайт воронежского "Факела".
Нападающий выступал за молодежную команду московского "СМпартака". В составе воронежского "Факела" он сыграл более 200 матчей и в некрологах назван легендой "Факела".
Виктор Пимушин выступал также за команды "Спартак" (Кострома). "Торпедо" (Москва), "Кузбасс" (Кемерово), "Колхети" (Хоби), "Пеш" (кельн, Германия),"Балтика" (Калининград), "Торгмаш" (Люберцы), "Красногвардеец" (Москва).
В 1987 году Виктор Пимушин стал лучшим бомбардиром Первой лиги чемпионата СССР в составе "Кузбасса".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2025