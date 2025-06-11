Умер бывший нападающий московского "Торпедо"

9 июня на 71-м году жизни умер известный футболист Виктор Пимушин, сообщает сайт воронежского "Факела".

Нападающий выступал за молодежную команду московского "СМпартака". В составе воронежского "Факела" он сыграл более 200 матчей и в некрологах назван легендой "Факела".

Виктор Пимушин выступал также за команды "Спартак" (Кострома). "Торпедо" (Москва), "Кузбасс" (Кемерово), "Колхети" (Хоби), "Пеш" (кельн, Германия),"Балтика" (Калининград), "Торгмаш" (Люберцы), "Красногвардеец" (Москва).

В 1987 году Виктор Пимушин стал лучшим бомбардиром Первой лиги чемпионата СССР в составе "Кузбасса".