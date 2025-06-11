Рой Ревиво переходит из "Маккаби" в "Копенгаген"

Защитник сборной Израиля Рой Ревиво переходит из тель-авивского "Маккаби" в "Копенгаген", сообщает ONE.

Рой Ревиво - воспитанник тель-авивского "Маккаби". За основную команду клуба он выступает с 2021 года.

Рой - сын легенды израильского футбола Хаима Ревиво.

Он сказал "Уйти после двух чемпионств - правильный момент, хотя это и непростое решение".