x
11 июня 2025
|
последняя новость: 19:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 июня 2025
|
11 июня 2025
|
последняя новость: 19:24
11 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Рой Ревиво переходит из "Маккаби" в "Копенгаген"

Футбол
время публикации: 11 июня 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 18:55
Рой Ревиво переходит из "Маккаби" в "Копенгаген"
AP Photo/Darko Vojinovic

Защитник сборной Израиля Рой Ревиво переходит из тель-авивского "Маккаби" в "Копенгаген", сообщает ONE.

Рой Ревиво - воспитанник тель-авивского "Маккаби". За основную команду клуба он выступает с 2021 года.

Рой - сын легенды израильского футбола Хаима Ревиво.

Он сказал "Уйти после двух чемпионств - правильный момент, хотя это и непростое решение".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2025

Умер бывший нападающий московского "Торпедо"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2025

Австралийцы победили сборную Саудовской Аравии и вышли в финальную часть чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2025

Сборные Бразилии и Эквадора вышли в финальную часть чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2025

Поляки проиграли финнам. Голландцы забили 8 голов. Результаты отборочных матчей