Рой Ревиво переходит из "Маккаби" в "Копенгаген"
время публикации: 11 июня 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 18:55
Защитник сборной Израиля Рой Ревиво переходит из тель-авивского "Маккаби" в "Копенгаген", сообщает ONE.
Рой Ревиво - воспитанник тель-авивского "Маккаби". За основную команду клуба он выступает с 2021 года.
Рой - сын легенды израильского футбола Хаима Ревиво.
Он сказал "Уйти после двух чемпионств - правильный момент, хотя это и непростое решение".
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