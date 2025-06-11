Начался молодежный чемпионат Европы по футболу. Испанцы победили словаков

В Словакии начался молодежный чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 21 года).

В стартовом матче испанцы победили сборную Словакии 3:2.

На 16-й минуте мяч попал в штангу ворот хозяев. Диего Лопес (Валенсия) прострелил во вратарскую. Марк Пубиль (Альмерия) отправил мяч в пустые ворота 0:1. Через 2 минуты Хуанлу Санчес (Севилья) прострелил на линию вратарской. Матео Джозеф (Лидс) всех опередил и удвоил преимущество испанцев 0:2.

В начале второго тайма хозяева сумели отыграться. На 48-й минуте следует длинный пас вперед. Нино Марселли (Слован, Братислава) стянул на себя двух защитников и сделал передачу в штрафную. Самуэль Копашек (Жилина) пробил точно 1:2. Через 5 минут Томас Суслов (Верона) реализовал пенальти 2:2.

На 90-й минуте победный гол забил Сесар Таррега (Валенсия).