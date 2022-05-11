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NEWSru.co.il :: Спорт11 мая 2022 г., 10:12

По швейцарской системе. УЕФА реформирует еврокубки

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По швейцарской системе. УЕФА реформирует еврокубки

Исполком УЕФА принял решение о новом формате проведения еврокубков, начиная с сезонов 2024-25 годов, сообщает официальный сайт организации.

Число участников Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будет увеличено с 32 до 36.

При этом не будет разделения на группы на групповом этапе турнира. Все команды будут находиться в единой таблице. Каждая команда проведет не менее 8 игр (4 дома, 4 в гостях) против 8 разных соперников.


Соперники будут определяться по швейцарской системе (как на многих шахматных турнирах). В Лиге чемпионов 8 первых команд выйдут в плэй-офф напрямую. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е проведут дополнительный раунд плэй-офф (победители пар выйдут в 1/8 финала).

Президент УЕФА выразил уверенность, что новый формат поможет найти правильный баланс, улучшит конкуренцию и принесет солидные доходы.

Четыре дополнительные места в Лиге чемпионов получат команды:

а) третий клуб ассоциации, занимающий пятое место в рейтинге УЕФА.

б) в Пути чемпионов классификации будут разыгрываться пять мест (сейчас - четыре).

в) 2 дополнительных места получат ассоциации с лучшими выступлениями в еврокубках по итогам предыдущего сезона.

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