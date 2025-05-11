Чемпионат мира по хоккею. Разгромы сборных Казахстана и Латвии
время публикации: 11 мая 2025 г., 20:15 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 20:22
В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Канадцы разгромили сборную Латвии 7:1.
Германия - Казахстан 4:1
По броскам 33:21 в пользу немцев.
С 4-й по 14-ю минуты сборная Казахстана вела в счете.
Латвия - Канада 1:7
С 8-й по 10-ю минуты сборная Латвии вела в счете.
По 3 очка набрали Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) (0 + 3) и Трэвис Конечны (Филадельфия Флайерз) (2 + 1).
Два гола забил Кент Джонсон (Коламбус Блю Джекетс).
Ворота канадцев защищал легендарный Марк-Андре Флери, недавно завершивший карьеру в НХЛ. Он совершил 16 сэйвов.
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