Чемпионат мира по хоккею. Разгромы сборных Казахстана и Латвии

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Канадцы разгромили сборную Латвии 7:1.

Германия - Казахстан 4:1

По броскам 33:21 в пользу немцев.

С 4-й по 14-ю минуты сборная Казахстана вела в счете.

Латвия - Канада 1:7

С 8-й по 10-ю минуты сборная Латвии вела в счете.

По 3 очка набрали Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) (0 + 3) и Трэвис Конечны (Филадельфия Флайерз) (2 + 1).

Два гола забил Кент Джонсон (Коламбус Блю Джекетс).

Ворота канадцев защищал легендарный Марк-Андре Флери, недавно завершивший карьеру в НХЛ. Он совершил 16 сэйвов.