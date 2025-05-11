Мбаппе забил три гола. "Барселона" обыграла "Реал"

В матче тридцать пятого тура чемпионата Испании "Барселона" одержала волевую победу над "Реалом" 4:3. Все голы в ворота каталонцев забил Килиан Мбаппе.

Отрыв "Барселоны" от "Реала" за 3 тура до финиша - 7 очков.

На 5-й минуте Мбаппе реализовал пенальти 0:1. На 14-й минуте Ямаль потерял мяч на чужой половине поля. Быстрая контратака. Мбаппе вышел один на один 0:2.

На 19-й минуте Асенсио едва не поразил свои ворота. Куртуа перевел мяч на угловой, после которого Эрик Гарсия сократил отставание 1:2.

На 32-й минуте Ламин Ямаль нанес обводящий удар в дальний угол 2:2. Через 2 минуты Рафинья вышел один на один 3:2.

На 42-й минуте судья назначил пенальти в ворота "Барселоны". Но после просмотра видеоповтора отменил решение.

На 45-й минуте Рафинья отобрал мяч у защитника, обменялся передачами с Ферраном Торресом и забил 4:2.

На восьмой минуте, добавленной к первому тайму, Мбаппе забил, но сделал это из явного офсайда.

На 52-й минуте из-за офсайда не засчитали гол Ямаля.

На 70-й минуте Винисиус Жуниор и Мбаппе вышли вдвоем на вратаря 4:3.

На 79-й минуте судья не назначил пенальти в ворота "Реала" за игру рукой Тчуамени.

На второй минуте компенсированного времени Мбаппе забил. Гол не засчитан из-за офсайда.

На пятой минуте компенсированного времени судья не засчитал гол каталонцев. Лопес подыграл рукой.