Определились все призеры чемпионата Франции. Результаты матчей
Состоялись матчи тридцать третьего (предпоследнего) тура чемпионата Франции.
ПСЖ несколько недель назад стал чемпионом. Места на пьедестале почета и в Лиге чемпионов обеспечили "Марсель" и "Монако".
Набрали по 57 очков и будут вести борьбу за 4-е место (и последнее место в Лиге чемпионов) "Ницца", "Лилль" и "Страсбур".
"Монпелье" уже довольно давно вылетел.
В последнем туре борьбу за выживание будут вести "Сент-Этьен" (30 очков), "Гавр" (31), "Нант" и "Реймс" (по 33).
Реймс - Сент-Этьен 0:2
Осер - Нант 1:1
"Нант" не смог победить в пятом матче подряд.
Анже - Страсбур 2:1
Победа над фаворитом гарантировала "Анже" сохранение места в элите. "Анже" победил "Страсбур" в матче Лиги 1 впервые с 2021 года.
Оба гола в ворота гостей забил Эстебан Леполь.
Гавр - Марсель 1:3
На 85-й минуте была ничья 1:1.
Ренн - Ницца 2:0
Оба мяча забил бывший форвард ПСЖ Арно Калимуэндо.
Монпелье - ПСЖ 1:4
Во вторм тайме три гола забил Гонсалу Рамуш.
Тулуза - Ланс 1:1
Брест - Лилль 2:0
Монако - Лион 2:0