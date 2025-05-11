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Определились все призеры чемпионата Франции. Результаты матчей

Футбол
время публикации: 11 мая 2025 г., 07:52 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 07:52
Определились все призеры чемпионата Франции. Результаты матчей
AP Photo/Vadim Ghirda

Состоялись матчи тридцать третьего (предпоследнего) тура чемпионата Франции.

ПСЖ несколько недель назад стал чемпионом. Места на пьедестале почета и в Лиге чемпионов обеспечили "Марсель" и "Монако".

Набрали по 57 очков и будут вести борьбу за 4-е место (и последнее место в Лиге чемпионов) "Ницца", "Лилль" и "Страсбур".

"Монпелье" уже довольно давно вылетел.

В последнем туре борьбу за выживание будут вести "Сент-Этьен" (30 очков), "Гавр" (31), "Нант" и "Реймс" (по 33).

Реймс - Сент-Этьен 0:2

Осер - Нант 1:1

"Нант" не смог победить в пятом матче подряд.

Анже - Страсбур 2:1

Победа над фаворитом гарантировала "Анже" сохранение места в элите. "Анже" победил "Страсбур" в матче Лиги 1 впервые с 2021 года.

Оба гола в ворота гостей забил Эстебан Леполь.

Гавр - Марсель 1:3

На 85-й минуте была ничья 1:1.

Ренн - Ницца 2:0

Оба мяча забил бывший форвард ПСЖ Арно Калимуэндо.

Монпелье - ПСЖ 1:4

Во вторм тайме три гола забил Гонсалу Рамуш.

Тулуза - Ланс 1:1

Брест - Лилль 2:0

Монако - Лион 2:0

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