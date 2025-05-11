"Бавария" получила чемпионскую награду и проводила Томаса Мюллера
время публикации: 11 мая 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 12:17
В матче тридцать третьего тура чемпионата Германии "Бавария" победила "Боруссию" (Менхенгладбах) 2:0.
"Бавария" уже стала в 34-й раз чемпионом Германии. Команде торжественно вручили серебряную салатницу.
Это был последняя домашняя игра за "Баварию" легендарного полузащитника Томаса Мюллера. Он провел 750-й матч в составе "Баварии".
Томас вышел в основном составе и был заменен на 84-й минуте.
Голы забили Гарри Кейн и Майкл Олисе.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 мая 2025