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"Бавария" получила чемпионскую награду и проводила Томаса Мюллера

Футбол
время публикации: 11 мая 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 12:17
"Бавария" получила чемпионскую награду и проводила Томаса Мюллера
AP Photo/Matthias Schrader

В матче тридцать третьего тура чемпионата Германии "Бавария" победила "Боруссию" (Менхенгладбах) 2:0.

"Бавария" уже стала в 34-й раз чемпионом Германии. Команде торжественно вручили серебряную салатницу.

Это был последняя домашняя игра за "Баварию" легендарного полузащитника Томаса Мюллера. Он провел 750-й матч в составе "Баварии".

Томас вышел в основном составе и был заменен на 84-й минуте.

Голы забили Гарри Кейн и Майкл Олисе.

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