Лидеры неожиданно теряют очки. Результаты отборочных матчей чемпионата мира по футболу

Состоялись матчи девятого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года. Лидирующие сборные Аргентины и Колумбии неожиданно потеряли очки.

Чили - Бразилия 1:2

Бразильцы играли без Винисиуса Жуниора.

На 2-й минуте чилийцы забили самый быстрый гол в истории отборочных турниров чемпионатов мира (это рекорд сборной Чили, а не турниров вообще). На 69-й секунде Эдуардо Варгас (Атлетико Минейро) головой отправил мяч в сетку 1:0.

В первом тайме у бразильцев почти не было моментов, но отыграться до перерыва они сумели. Первый опасный момент и сразу гол. На первой минуте, добавленной к первому тайму 20-летний Савиньо навесил. Игор Жезус (Ботафого) ударом головой сравнял счет 1:1.

Во втором тайме бразильцы владели большим преимуществом и на 89-й минуте забили победный гол. Отличился бывший форвард "Бетиса" Луиз Энрике (Ботафого).

Боливия - Колумбия 1:0

Лидер, победивший в этом отборочном цикле сборные Аргентины и Колумбии, потерпел первое поражение в отборочном турнире от аутсайдера. Боливийцы победили сборную Колумбии впервые с 2003 года.

Матч проходил на высоте 4100 метров над уровнем моря, что сыграло свою не последнюю роль.

Победный гол на 58-й минуте забил Мигель Терсерос (Сантос).

Эквадор - Парагвай 0:0

Венесуэла - Аргентина 1:1

Лионель Месси отыграл весь матч.

Поле было очень мокрым после проливного дождя, что увеличило шансы аутсайдера.

На 13-й минуте Месси пробил со штрафного. Вратарь мяч парировал. Николас Отаменди (Бенфика) добил мяч в сетку 0:1.

На 65-й минуте Саломон Рондон (Пачука, Мексика) сравнял счет 1:1. Он стал лучшим бомбардиром сборной Венесуэлы в матчах отборочных турниров чемпионатов мира (13 голов).