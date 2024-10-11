Лига наций. Французы разгромили сборную Израиля. Англичане проиграли грекам
Состоялись матчи третьего тура Лиги наций УЕФА. Французы разгромили сборную Израиля 4:1. Англичане уступили грекам 1:2.
Израиль - Франция 1:4 (Лига А. группа 2)
Голы в ворота сборной Израиля забили Эдуарду Камавинга (Реал Мадрид), Кристофер Нкунку (Челси), Матео Гендузи (Лацио) и Бредли Барколя (ПСЖ).
На 24-й минуте счет сравнял Омри Гандельман (Гент).
Италия - Бельгия 2:2(Лига А. группа 2)
На 24-й минуте итальянцы вели в счете 2:0.
На 40-й минуте сборная Италии осталась в меньшинстве. Удален Лоренцо Пеллегрини.
На 61-й минуте бельгийцы сравняли счет.
Англия - Греция 1:2 (Лига В, группа 2)
Оба мяча в ворота англичан забил Ангелис Павлидис (Бенфика). Победный гол он забил на четвертой минуте компенсированного времени.
Финляндия - Ирландия 1:2 (Лига В, группа 2)
Австрия - Казахстан 4:0 (Лига В, группа 3)
Норвегия - Словения 3:0 (Лига В, группа 3)
Два мяча забил Эрлинг Холанн (Манчестер Сити). Один - Александр Серлот (Атлетико Мадрид).
Фарерские острова - Армения 2:2 (Лига С, группа 4)
Гибралтар - Сан-Марино 1:0 (Лига D, группа 1).