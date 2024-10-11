Лига наций. Французы разгромили сборную Израиля. Англичане проиграли грекам

Состоялись матчи третьего тура Лиги наций УЕФА. Французы разгромили сборную Израиля 4:1. Англичане уступили грекам 1:2.

Израиль - Франция 1:4 (Лига А. группа 2)

Голы в ворота сборной Израиля забили Эдуарду Камавинга (Реал Мадрид), Кристофер Нкунку (Челси), Матео Гендузи (Лацио) и Бредли Барколя (ПСЖ).

На 24-й минуте счет сравнял Омри Гандельман (Гент).

Италия - Бельгия 2:2(Лига А. группа 2)

На 24-й минуте итальянцы вели в счете 2:0.

На 40-й минуте сборная Италии осталась в меньшинстве. Удален Лоренцо Пеллегрини.

На 61-й минуте бельгийцы сравняли счет.

Англия - Греция 1:2 (Лига В, группа 2)

Оба мяча в ворота англичан забил Ангелис Павлидис (Бенфика). Победный гол он забил на четвертой минуте компенсированного времени.

Финляндия - Ирландия 1:2 (Лига В, группа 2)

Австрия - Казахстан 4:0 (Лига В, группа 3)

Норвегия - Словения 3:0 (Лига В, группа 3)

Два мяча забил Эрлинг Холанн (Манчестер Сити). Один - Александр Серлот (Атлетико Мадрид).

Фарерские острова - Армения 2:2 (Лига С, группа 4)

Гибралтар - Сан-Марино 1:0 (Лига D, группа 1).