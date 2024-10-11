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Японцы победили сборную Саудовской Аравии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

время публикации: 11 октября 2024 г., 07:46 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 07:46
Японцы победили сборную Саудовской Аравии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
AP Photo

Состоялись матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборные Узбекистана и Ирана сыграли вничью 0:0.

Группа А

Узбекистан - Иран 0:0

ОАЭ - КНДР 1:1

Катар - Киргизия 3:1

Группа В

Иордания - Южная Корея 0:2

Оман - Кувейт 4:0

Ирак - Палестина 1:0

Группа С

Бахрейн - Индонезия 2:2

Оба мяча в ворота гостей забил Мохамед Мархун. Он сравнял счет на девятой минуте компенсированного времени.

Саудовская Аравия - Япония 0:2

Голы забили Даичи Камада (1 июля перешел из "Лацио" в "Кристал Пэлас") и Коки Огава (НЕК, Неймеген, Нидерланды).

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