Японцы победили сборную Саудовской Аравии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 11 октября 2024 г., 07:46 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 07:46
Состоялись матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборные Узбекистана и Ирана сыграли вничью 0:0.
Группа А
Узбекистан - Иран 0:0
ОАЭ - КНДР 1:1
Катар - Киргизия 3:1
Группа В
Иордания - Южная Корея 0:2
Оман - Кувейт 4:0
Ирак - Палестина 1:0
Группа С
Бахрейн - Индонезия 2:2
Оба мяча в ворота гостей забил Мохамед Мархун. Он сравнял счет на девятой минуте компенсированного времени.
Саудовская Аравия - Япония 0:2
Голы забили Даичи Камада (1 июля перешел из "Лацио" в "Кристал Пэлас") и Коки Огава (НЕК, Неймеген, Нидерланды).
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