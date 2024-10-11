Баскетбол. Евролига. Драка в стамбульском дерби. Один из участников - бывший игрок "Маккаби"
время публикации: 11 октября 2024 г., 14:20 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 14:20
В матче второго тура регулярного чемпионата евролиги "Фенербахче" победил "Анадолу Эфес" 83:78.
В третьей четверти произошла драка.
За пределами площадки позади щита подрались Тарик Биберович (Фенербахче) и Элайджа Брайант (Анадолу Эфес). В 2019-21 годах американец выступал за тель-авивский "Маккаби".
Оба игрока были удалены.
Ссылки по теме