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Баскетбол. Евролига. Драка в стамбульском дерби. Один из участников - бывший игрок "Маккаби"

время публикации: 11 октября 2024 г., 14:20 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 14:20
Баскетбол. Евролига. Драка в стамбульском дерби. Один из участников - бывший игрок "Маккаби"
AP Photo/Darko Vojinovic

В матче второго тура регулярного чемпионата евролиги "Фенербахче" победил "Анадолу Эфес" 83:78.

В третьей четверти произошла драка.

За пределами площадки позади щита подрались Тарик Биберович (Фенербахче) и Элайджа Брайант (Анадолу Эфес). В 2019-21 годах американец выступал за тель-авивский "Маккаби".

Оба игрока были удалены.

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