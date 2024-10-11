Победы "Панатинаикоса" и "Реала". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 11 октября 2024 г., 07:01 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 07:01
Состоялись матчи второго тура регулярного чемпионата Евролиги. "Панатинаикос" разгромил "Баварию" 94:79.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 78:83
Бывший форвард тель-авивского "Маккаби" Бонзи Коулсон (Фенербахче) набрал 16 очков.
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Виртус (Болонья, Италия) 87:85
Хозяева выиграли первую четверть 38:27.
Центровой АСВЕЛа Нил Сако сделал "дабл-дабл" (19 + 11 подборов).
Панатинаикос (Афины, Греция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 94:79
Самый результативный игрок матча - бывший форвард тель-авивского "Маккаби" Матиас Лессор (Панатинаикос) (22 + 6 подборов).
Реал (Мадрид, Испания) - Партизан (Белград, Сербия) 93:86
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