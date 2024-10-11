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Спорт

Баскетбол. Джордан Лойд покинул "Маккаби"

время публикации: 11 октября 2024 г., 11:24 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 11:24
Баскетбол. Джордан Лойд покинул "Маккаби"
AP Photo/Scott Threlkeld

Американский баскетболист Джордан Лойд расторг контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщает Ynet.

Он принял такое решение по соображениям безопасности.

Осколки сбитой иранской ракеты упали неподалеку от его дома в Тель-Авиве. После этого спортсмен уехал в Белград и не захотел возвращаться в Израиль.

Джордан Лойд рассматривался как основная звезда "Маккаби" в этом сезоне.

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