Баскетбол. Джордан Лойд покинул "Маккаби"
время публикации: 11 октября 2024 г., 11:24 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 11:24
Американский баскетболист Джордан Лойд расторг контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщает Ynet.
Он принял такое решение по соображениям безопасности.
Осколки сбитой иранской ракеты упали неподалеку от его дома в Тель-Авиве. После этого спортсмен уехал в Белград и не захотел возвращаться в Израиль.
Джордан Лойд рассматривался как основная звезда "Маккаби" в этом сезоне.
Ссылки по теме