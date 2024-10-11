Баскетбол. Джордан Лойд покинул "Маккаби"

Американский баскетболист Джордан Лойд расторг контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщает Ynet.

Он принял такое решение по соображениям безопасности.

Осколки сбитой иранской ракеты упали неподалеку от его дома в Тель-Авиве. После этого спортсмен уехал в Белград и не захотел возвращаться в Израиль.

Джордан Лойд рассматривался как основная звезда "Маккаби" в этом сезоне.