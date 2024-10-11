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Баскетбол. Самый ценный игрок третьего тура Еврокубка Джонатан Мотли (Апоэль)

время публикации: 11 октября 2024 г., 13:24 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 13:24
Баскетбол. Самый ценный игрок третьего тура Еврокубка Джонатан Мотли (Апоэль)
AP Photo/Morry Gash

Самым полезным игроком третьего тура группового этапа Еврокубка признан игрок тель-авивского "Апоэля" Джонатан Мотли, сообщает официальный сайт турнира.

"Красные" победили "Бешикташ" 101:87.

Джонатан Мотли набрал 24 очка, сделал 6 подборов, 4 передачи и 2 блок-шота.

Он признан самым полезным игроком тура третий раз.

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