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Лига наций. Австрийцы разгромили сборную Казахстана

время публикации: 11 октября 2024 г., 13:51 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 13:51
Лига наций. Австрийцы разгромили сборную Казахстана
AP Photo/Darko Bandic

В матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА австрийцы разгромили сборную Казахстана 4:0.

Игра проходила с большим преимуществом хозяев. Гости нанесли один точный удар за весь матч.

На 10-й минуте Кристоф Баумгартнер (Лейпциг) проскочил между двумя защитниками, вышел один на один и открыл счет 1:0. На 53-й минуте после подачи углового Филипп Линхарт (Фрайбург) нанес удар головой. мяч от руки вратаря влетел под перекладину 2:0.

Через 3 минуты австрийцы перехватили мяч в центре поля. Баумгартнер сделал передачу в штрафную. Марсель Забитцер (Боруссия Дортмунд) нанес обводящий удар в дальний нижний угол 3:0.

На 79-й минуте Гриллич навесил в штрафную. Арнаутович головой сбросил мяч назад. Матиас Зайдль (Рапид Вена) нанес удар слету 4:0.

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