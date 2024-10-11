Лига наций. Австрийцы разгромили сборную Казахстана

В матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА австрийцы разгромили сборную Казахстана 4:0.

Игра проходила с большим преимуществом хозяев. Гости нанесли один точный удар за весь матч.

На 10-й минуте Кристоф Баумгартнер (Лейпциг) проскочил между двумя защитниками, вышел один на один и открыл счет 1:0. На 53-й минуте после подачи углового Филипп Линхарт (Фрайбург) нанес удар головой. мяч от руки вратаря влетел под перекладину 2:0.

Через 3 минуты австрийцы перехватили мяч в центре поля. Баумгартнер сделал передачу в штрафную. Марсель Забитцер (Боруссия Дортмунд) нанес обводящий удар в дальний нижний угол 3:0.

На 79-й минуте Гриллич навесил в штрафную. Арнаутович головой сбросил мяч назад. Матиас Зайдль (Рапид Вена) нанес удар слету 4:0.