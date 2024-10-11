Лига наций. Итальянцы в меньшинстве упустили победу над сборной Бельгии

В матче третьего тура группового этапа Лиги наций сборные Италии и Бельгии сыграли вничью 2:2.

Игра делится на два отрезка. Абсолютное преимущество итальянцев в первые 40 минут. После удаление Пеллегрини игра хозяев "сломалась". Бельгийцы могли и вырвать победу.

Счет был открыт на 62-й секунде. Димарко прострелил. Защитник неудачно прервал прострел. Андреа Камбьясо (Ювентус) добил мяч в сетку 1:0. На 24-й минуте Камбьясо пробил из-за пределов штрафной. Кастельс мяч парировал. Матео Ретеги (8 августа перешел из "Дженоа" в "Аталанту") отправил мяч в пустые ворота 2:0.

На 40-й минуте Лоренцо Пеллегрини в жестком подкате нанес повреждение Теате и был удален.

Бельгийцы забили через 2 минуты. После розыгрыша штрафного Максим де Кюйпер (Брюгге) нанес точный удар из полукруга перед штрафной 2:1. На 62-й минуте после подачи углового Леандро Троссард (Арсенал) сравнял счет 2:2.