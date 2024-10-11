x
11 октября 2024
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 октября 2024
|
11 октября 2024
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига наций. Итальянцы в меньшинстве упустили победу над сборной Бельгии

время публикации: 11 октября 2024 г., 11:11 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 11:18
На 62-й минуте после подачи углового Леандро Троссард (Арсенал) сравнял счет 2:2
AP Photo/Alessandra Tarantino

В матче третьего тура группового этапа Лиги наций сборные Италии и Бельгии сыграли вничью 2:2.

Игра делится на два отрезка. Абсолютное преимущество итальянцев в первые 40 минут. После удаление Пеллегрини игра хозяев "сломалась". Бельгийцы могли и вырвать победу.

Счет был открыт на 62-й секунде. Димарко прострелил. Защитник неудачно прервал прострел. Андреа Камбьясо (Ювентус) добил мяч в сетку 1:0. На 24-й минуте Камбьясо пробил из-за пределов штрафной. Кастельс мяч парировал. Матео Ретеги (8 августа перешел из "Дженоа" в "Аталанту") отправил мяч в пустые ворота 2:0.

На 40-й минуте Лоренцо Пеллегрини в жестком подкате нанес повреждение Теате и был удален.

Бельгийцы забили через 2 минуты. После розыгрыша штрафного Максим де Кюйпер (Брюгге) нанес точный удар из полукруга перед штрафной 2:1. На 62-й минуте после подачи углового Леандро Троссард (Арсенал) сравнял счет 2:2.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2024

Лига наций. Французы разгромили сборную Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2024

Лидеры неожиданно теряют очки. Результаты отборочных матчей чемпионата мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2024

Японцы победили сборную Саудовской Аравии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2024

Лига наций. Французы разгромили сборную Израиля. Англичане проиграли грекам