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Лига наций. Сенсационное поражение англичан. Греки посвятили победу погибшему товарищу

время публикации: 11 октября 2024 г., 12:42 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 13:02
Лига наций. Сенсационное поражение англичан. Греки посвятили победу погибшему товарищу
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В матче третьего тура группового этапа Лиги наций англичане сенсационно проиграли грекам 1:2. Греки впервые победили сборную Англии и впервые забили на "Уэмбли".

Сборная Англии играла без Гарри Кейна.

На 4-й минуте Джуд Беллингем нанес удар с разворота. Влаходимос отразил мяч, летевший в "девятку".

В ответной атаке Павлидис опасно пробил, но не попал в створ ворот.

На 9-й минуте Коул Палмер опасно исполнил штрафной. Мяч пролетел рядом с "девяткой".

На 10-й минуте начал чудить голкипер сборной Англии. Пикфорд вышел за пределы штрафной и подарил мяч сопернику. Бакасетас метров с 25 пробил по пустым воротам. Колуилл выбил мяч "с ленточки". Через минуту греки забили. Гол отменен из-за офсайда.

На 49-й минуте Вангелис Павлидис (1 июля перешел из АЗ в "Бенфику") в борьбе с тремя защитниками отправил мяч в дальний нижний угол 0:1.

На 60-й минуте греки забили. Гол отменен из-за офсайда.

На 83-й минуте после очередной ошибки Пикфорда греки забили. Третий гол сборной Греции отменен из-за офсайда.

На 87-й минуте Джуд Беллингем ударом метров с 16 сравнял счет 1:1.

на четвертой минуте компенсированного времени Павлидис забил победный гол 1:2.

После одного из голов греки подняли футболку погибшего накануне (утонувшего) защитника сборной Греции (уроженца Англии) Джорджа Болдока.

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