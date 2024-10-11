Лига наций. Сенсационное поражение англичан. Греки посвятили победу погибшему товарищу
В матче третьего тура группового этапа Лиги наций англичане сенсационно проиграли грекам 1:2. Греки впервые победили сборную Англии и впервые забили на "Уэмбли".
Сборная Англии играла без Гарри Кейна.
На 4-й минуте Джуд Беллингем нанес удар с разворота. Влаходимос отразил мяч, летевший в "девятку".
В ответной атаке Павлидис опасно пробил, но не попал в створ ворот.
На 9-й минуте Коул Палмер опасно исполнил штрафной. Мяч пролетел рядом с "девяткой".
На 10-й минуте начал чудить голкипер сборной Англии. Пикфорд вышел за пределы штрафной и подарил мяч сопернику. Бакасетас метров с 25 пробил по пустым воротам. Колуилл выбил мяч "с ленточки". Через минуту греки забили. Гол отменен из-за офсайда.
На 49-й минуте Вангелис Павлидис (1 июля перешел из АЗ в "Бенфику") в борьбе с тремя защитниками отправил мяч в дальний нижний угол 0:1.
На 60-й минуте греки забили. Гол отменен из-за офсайда.
На 83-й минуте после очередной ошибки Пикфорда греки забили. Третий гол сборной Греции отменен из-за офсайда.
На 87-й минуте Джуд Беллингем ударом метров с 16 сравнял счет 1:1.
на четвертой минуте компенсированного времени Павлидис забил победный гол 1:2.
После одного из голов греки подняли футболку погибшего накануне (утонувшего) защитника сборной Греции (уроженца Англии) Джорджа Болдока.