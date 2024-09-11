Иранцы победили сборную ОАЭ. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 11 сентября 2024 г., 07:23 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 07:23
Состоялись матчи второго тура третьего азиатского отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Группа А
КНДР - Катар 2:2
Кыргызстан - Узбекистан 2:3
ОАЭ - Иран 0:1
Группа В
Палестина - Иордания 1:3
Оман - Южная Корея 1:3
Кувейт - Ирак 0:0
Группа С
Китай - Саудовская Аравия 1:2
Оба гола в ворота китайцев забил Хасан Кадиш (Аль-Иттихад). Победный гол он забил на 90-й минуте.
Индонезия - Австралия 0:0
Бахрейн - Япония 0:5
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