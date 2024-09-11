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Спорт

Иранцы победили сборную ОАЭ. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

время публикации: 11 сентября 2024 г., 07:23 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 07:23
Индонезия - Австралия 0:0
AP Photo/Achmad Ibrahim

Состоялись матчи второго тура третьего азиатского отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Группа А

КНДР - Катар 2:2

Кыргызстан - Узбекистан 2:3

ОАЭ - Иран 0:1

Группа В

Палестина - Иордания 1:3

Оман - Южная Корея 1:3

Кувейт - Ирак 0:0

Группа С

Китай - Саудовская Аравия 1:2

Оба гола в ворота китайцев забил Хасан Кадиш (Аль-Иттихад). Победный гол он забил на 90-й минуте.

Индонезия - Австралия 0:0

Бахрейн - Япония 0:5

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