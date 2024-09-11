Победа сборной Грузии. Украинцы проиграли чехам. Результаты матчей Лиги наций
время публикации: 11 сентября 2024 г., 06:55 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 06:55
Завершился второй тур Лиги наций. Украинцы проиграли чехам 2:3. Сборные Германии и Нидерландов сыграли вничью 2:2.
Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 (Лига А, группа 3)
Нидерланды - Германия 2:2 т(Лига А, группа 3)
Албания - Грузия 0:1 (Лига В, группа 1)
Победный гол на 71-й минуте забил Георгий Кочорашвили (Леванте).
Чехия - Украина 3:2 (Лига В, группа 1)
Англия - Финляндия 2:0 (Лига В, группа 2)
Оба гола забил Гарри Кейн.
Ирландия - Греция 0:2(Лига В, группа 2)
Андорра - Мальта 0:1 (Лига D, группа 2)
Латвия - Фарерские острова 1:0 (Лига С, группа 4)
Северная Македония - Армения 2:0 (Лига С, группа 4)
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