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Победа сборной Грузии. Украинцы проиграли чехам. Результаты матчей Лиги наций

время публикации: 11 сентября 2024 г., 06:55 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 06:55
Сборные Германии и Нидерландов сыграли вничью 2:2
AP Photo/Peter Dejong

Завершился второй тур Лиги наций. Украинцы проиграли чехам 2:3. Сборные Германии и Нидерландов сыграли вничью 2:2.

Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 (Лига А, группа 3)

Нидерланды - Германия 2:2 т(Лига А, группа 3)

Албания - Грузия 0:1 (Лига В, группа 1)

Победный гол на 71-й минуте забил Георгий Кочорашвили (Леванте).

Чехия - Украина 3:2 (Лига В, группа 1)

Англия - Финляндия 2:0 (Лига В, группа 2)

Оба гола забил Гарри Кейн.

Ирландия - Греция 0:2(Лига В, группа 2)

Андорра - Мальта 0:1 (Лига D, группа 2)

Латвия - Фарерские острова 1:0 (Лига С, группа 4)

Северная Македония - Армения 2:0 (Лига С, группа 4)

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