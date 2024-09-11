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Лига наций. Рекорд Криштиану Роналду

время публикации: 11 сентября 2024 г., 09:43 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 09:43
Лига наций. Рекорд Криштиану Роналду
AP Photo/Armando Franca

В матче второго тура Лиги наций португальцы одержали волевую победу над сборной Шотландии 2:1.

Победный гол на 88-й минуте забил Криштиану Роналду, вышедший на замену.

Он впервые забил в ворота сборной Шотландии.

Криштиану Роналду забивал голы в ворота 48 сборных. Это мировой рекорд, сообщает официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики.

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