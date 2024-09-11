Лига наций. Рекорд Криштиану Роналду
время публикации: 11 сентября 2024 г., 09:43 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 09:43
В матче второго тура Лиги наций португальцы одержали волевую победу над сборной Шотландии 2:1.
Победный гол на 88-й минуте забил Криштиану Роналду, вышедший на замену.
Он впервые забил в ворота сборной Шотландии.
Криштиану Роналду забивал голы в ворота 48 сборных. Это мировой рекорд, сообщает официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики.
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