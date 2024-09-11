Лига наций. Дубль Шульца. Украинцы проиграли сборной Чехии

В матче второго тура Лиги наций украинцы в гостях проиграли сборной Чехии 2:3. Сборная Украины проиграла первые два матча.

На 21-й минуте Цоуфал выиграл борьбу у углового флажка и навесил. Черны послал мяч во вратарскую. Павел Шульц (Виктория Пльзень) открыл счет 1:0.

На 37-й минуте Шапаренко навесил. Владислав Ванат нанес удар головой 1:1.

На второй минуте, добавленной к первому тайму, защитники неудачно вынесли мяч. Павел Шульц принял мяч грудью и нанес удар метров с 14 2:1.

На 80-й минуте Томаш Соучек (Вест Хэм) реализовал пенальти 3:1.

На 84-й минуте Виктор Цыганков навесил. Георгий Судаков (Шахтер, Донецк) отправил мяч в дальний нижний угол 3:2.