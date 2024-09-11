x
11 сентября 2024
|
последняя новость: 15:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 сентября 2024
|
11 сентября 2024
|
последняя новость: 15:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига наций. Дубль Шульца. Украинцы проиграли сборной Чехии

время публикации: 11 сентября 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 09:00
Павел Шульц принял мяч грудью и нанес удар метров с 14 2:1
AP Photo/Petr David Josek

В матче второго тура Лиги наций украинцы в гостях проиграли сборной Чехии 2:3. Сборная Украины проиграла первые два матча.

На 21-й минуте Цоуфал выиграл борьбу у углового флажка и навесил. Черны послал мяч во вратарскую. Павел Шульц (Виктория Пльзень) открыл счет 1:0.

На 37-й минуте Шапаренко навесил. Владислав Ванат нанес удар головой 1:1.

На второй минуте, добавленной к первому тайму, защитники неудачно вынесли мяч. Павел Шульц принял мяч грудью и нанес удар метров с 14 2:1.

На 80-й минуте Томаш Соучек (Вест Хэм) реализовал пенальти 3:1.

На 84-й минуте Виктор Цыганков навесил. Георгий Судаков (Шахтер, Донецк) отправил мяч в дальний нижний угол 3:2.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2024

Умер известный футболист, участник чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2024

Поражения сборных Бразилии и Аргентины. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2024

Иранцы победили сборную ОАЭ. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2024

Победа сборной Грузии. Украинцы проиграли чехам. Результаты матчей Лиги наций