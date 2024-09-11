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Отборочный матч чемпионата мира. Бенефис Хамеса Родригеса. Колумбийцы победили аргентинцев

время публикации: 11 сентября 2024 г., 09:28 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 09:28
Отборочный матч чемпионата мира. Бенефис Хамеса Родригеса. Колумбийцы победили аргентинцев
AP Photo/Ricardo Mazalan

В матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу сборная Колумбии победила аргентинцев 2:1.

Лионель Месси из-за травмы не играл.

На 25-й минуте Хамес Родригес навесил с углового. Йерсон Москера (Вулверхэмптон) в высоком прыжке головой отправил мяч в сетку 1:0. Это 11-я голевая передача Хамеса в матчах отборочных турниров чемпионатов мира.

На 48-й минуте Хамес Родригес сделал неточную передачу в центре поля. Николас Гонсалес (в этом сезоне арендован "Ювентусом" у "Фиорентины") мяч перехватил, убежал от Москеры и сравнял счет 1:1.

На 60-й минуте Хамес Родригес (Райо Вальекано) реализовал пенальти 2:1. Он (вместе с Фалькао) лучший бомбардир сборной Колумбии в матчах отборочных турниров чемпионатов мира - по 13 голов.

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