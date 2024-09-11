x
11 сентября 2024
|
последняя новость: 17:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 сентября 2024
|
11 сентября 2024
|
последняя новость: 17:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

В Бразилии могут арестовать четырехкратного чемпиона Англии за неуплату алиментов

время публикации: 11 сентября 2024 г., 16:45 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 16:45
В Бразилии могут арестовать четырехкратного чемпиона Англии за неуплату алиментов
AP Photo/Jon Super

Суд в Порту-Алегри вынес постановление об аресте бывшего полузащитника сборной Бразилии Андерсона за неуплату алиментов, сообщают бразильские СМИ.

Сумма долга составляет около 58 тысяч долларов.

Андерсон завершил карьеру пять лет назад.

Он - двукратный чемпион Португалии (в составе "Порту"), четырехкратный чемпион Англии (в составе "Манчестер Юнайтед"). В составе сборной Бразилии - бронзовый призер Пекинской олимпиады.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2024

Отборочный матч чемпионата мира. Сенсационное поражение бразильцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2024

Лига наций. Дубль и сотый матч Гарри Кейна
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2024

Лига наций. Рекорд Криштиану Роналду
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2024

Отборочный матч чемпионата мира. Бенефис Хамеса Родригеса. Колумбийцы победили аргентинцев