В Бразилии могут арестовать четырехкратного чемпиона Англии за неуплату алиментов

Суд в Порту-Алегри вынес постановление об аресте бывшего полузащитника сборной Бразилии Андерсона за неуплату алиментов, сообщают бразильские СМИ.

Сумма долга составляет около 58 тысяч долларов.

Андерсон завершил карьеру пять лет назад.

Он - двукратный чемпион Португалии (в составе "Порту"), четырехкратный чемпион Англии (в составе "Манчестер Юнайтед"). В составе сборной Бразилии - бронзовый призер Пекинской олимпиады.