В Бразилии могут арестовать четырехкратного чемпиона Англии за неуплату алиментов
время публикации: 11 сентября 2024 г., 16:45 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 16:45
Суд в Порту-Алегри вынес постановление об аресте бывшего полузащитника сборной Бразилии Андерсона за неуплату алиментов, сообщают бразильские СМИ.
Сумма долга составляет около 58 тысяч долларов.
Андерсон завершил карьеру пять лет назад.
Он - двукратный чемпион Португалии (в составе "Порту"), четырехкратный чемпион Англии (в составе "Манчестер Юнайтед"). В составе сборной Бразилии - бронзовый призер Пекинской олимпиады.
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