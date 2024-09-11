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Лига наций. Дубль и сотый матч Гарри Кейна

время публикации: 11 сентября 2024 г., 09:54 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 09:54
Лига наций. Дубль и сотый матч Гарри Кейна
AP Photo/Frank Augstein

В матче второго тура Лиги наций англичане победили сборную Финляндии 2:0. Оба мяча забил Гарри Кейн.

Оба матча Лиги наций сборная Англии выиграла со счетом 2:0.

Гарри Кейн стал десятым футболистом, сыгравшим 100 матчей за сборную Англии, и третьим, забившим гол в сотом матче.

На 57-й минуте он с линии штрафной мощно пробил под перекладину 1:0. На 76-й минуте Мадуэке обменялся с партнером передачами, ворвался с фланга в штрафную и прострелил. Гарри Кейн сходу отправил мяч в дальний угол 2:0.

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