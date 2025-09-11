x
11 сентября 2025
|
последняя новость: 17:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 сентября 2025
|
11 сентября 2025
|
последняя новость: 17:18
11 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

В адрес "Челси" выдвинуты серьезные обвинения

Футбол
время публикации: 11 сентября 2025 г., 16:55 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 16:55
В адрес "Челси" выдвинуты серьезные обвинения
AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

Футбольная ассоциация Англии предъявила "Челси" обвинения в нарушении регламента, сообщают британские и французские спортивные СМИ.

В общей сложности обвинения в 74 нарушениях, которые были допущены в 2009-22 годах. Основная часть обвинений касается периода с 2010 по 2016 года, когда клубом владел российский бизнесмен Роман Абрамович.

Речь идет о возможном нарушении правил, касающихся выплат агентам и инвестициям третьих лиц в футболистов.

Клуб должен ответить на обвинения до 19 сентября.

По данным, опубликованным в британских СМИ, ряд трансферов сочли сомнительными.

Предполагается, что клуб совершал секретные платежи агентам, посредникам и лицам, владевшим частью прав на игроков.

Нынешние владельцы приобрели клуб 30 мая 2022 года.

При принятии решения Футбольная ассоциация обещает учесть, что новые владельцы сообщили о выявленных нарушениях и сотрудничали со следствием.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2025

После не выхода на чемпионат мира уволен тренер сборной Венесуэлы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2025

Нападающий сборной Кипра переходит в тель-авивский "Апоэль"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2025

Манор Соломон провел первую тренировку в "Вильярреале"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2025

Криштиану Роналду стал обладателем награды "Лучший игрок всех времен"