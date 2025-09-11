В адрес "Челси" выдвинуты серьезные обвинения

Футбольная ассоциация Англии предъявила "Челси" обвинения в нарушении регламента, сообщают британские и французские спортивные СМИ.

В общей сложности обвинения в 74 нарушениях, которые были допущены в 2009-22 годах. Основная часть обвинений касается периода с 2010 по 2016 года, когда клубом владел российский бизнесмен Роман Абрамович.

Речь идет о возможном нарушении правил, касающихся выплат агентам и инвестициям третьих лиц в футболистов.

Клуб должен ответить на обвинения до 19 сентября.

По данным, опубликованным в британских СМИ, ряд трансферов сочли сомнительными.

Предполагается, что клуб совершал секретные платежи агентам, посредникам и лицам, владевшим частью прав на игроков.

Нынешние владельцы приобрели клуб 30 мая 2022 года.

При принятии решения Футбольная ассоциация обещает учесть, что новые владельцы сообщили о выявленных нарушениях и сотрудничали со следствием.