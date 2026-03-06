x
06 марта 2026
06 марта 2026
06 марта 2026
последняя новость: 00:32
07 марта 2026
Ближний Восток

CENTCOM: за неделю военной операции "Эпическая ярость" ВС США в Иране поражены более 3000 целей

время публикации: 06 марта 2026 г., 23:48
CENTCOM: за неделю военной операции "Эпическая ярость" ВС США в Иране поражены более 3000 целей
CENTCOM

Центральное командование армии США (CENTCOM) опубликовало сводку по первой неделе военной операции "Эпическая ярость" против режима аятолл в Иране.

Заявлено, что за первые семь дней операции американскими военными в Иране были атакованы более 3000 целей, повреждены или уничтожены 43 корабля иранских ВМС, среди атакованных целей – командные пункты, штабы КСИР (включая штабы ВВС), системы ПВО, комплексы для запуска баллистических ракет, комплексы для запуска противокорабельных ракет и др.

