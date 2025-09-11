Нападающий сборной Кипра переходит в тель-авивский "Апоэль"

Тель-авивский "Апоэль" договорился с "Омонией" (Никосия) о переходе нападающего Лоизоса Лоизу, сообщает Ynet.

Игрок сборной Кипра подпишет с "красными" трехлетний контракт.

"Апоэль" заплатит за переход форварда 900 тысяч евро.

Лоизос Лоизу сыграл 62 минуты в матче отборочного турнира чемпионата мира против сборной Румынии. Игра завершилась со счетом 2:2. Новичок "Апоэля" забил один гол.