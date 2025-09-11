После не выхода на чемпионат мира уволен тренер сборной Венесуэлы
Главный тренер сборной Венесуэлы Фернандо Батиста уволен после того, как команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира по футболу.
Аргентинец возглавлял сборную Венесуэлы с марта 2023 года.
Венесуэльцы были близки к тому, чтобы впервые в истории попасть на чемпионат мира. Но проиграли последние три матча отборочного турнира и заняли восьмое место.
