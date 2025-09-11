x
$
11 сентября 2025
Спорт

После не выхода на чемпионат мира уволен тренер сборной Венесуэлы

Футбол
время публикации: 11 сентября 2025 г., 11:57
После не выхода на чемпионат мира уволен тренер сборной Венесуэлы
AP Photo/Matilde Campodonico

Главный тренер сборной Венесуэлы Фернандо Батиста уволен после того, как команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира по футболу.

Аргентинец возглавлял сборную Венесуэлы с марта 2023 года.

Венесуэльцы были близки к тому, чтобы впервые в истории попасть на чемпионат мира. Но проиграли последние три матча отборочного турнира и заняли восьмое место.

Спорт
