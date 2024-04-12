Израильтянка признана лучшей дзюдоисткой Европы 2023 года

Европейская федерация дзюдо признала лучшей спортсменкой 2023 года израильтянку Инбар Ланир, сообщает "Исраэль а-Йом".

В 2023 году Инбар Ланир стала чемпионкой мира.

Она занимает первое место в мировом рейтинге своей весовой категории.

Тренер женской сборной Израиля Шани Гершко признан тренером года. Он во второй раз получает эту награду.