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Израильтянка признана лучшей дзюдоисткой Европы 2023 года

время публикации: 12 апреля 2024 г., 09:51 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 09:51
Израильтянка признана лучшей дзюдоисткой Европы 2023 года
AP Photo/Hussein Sayed

Европейская федерация дзюдо признала лучшей спортсменкой 2023 года израильтянку Инбар Ланир, сообщает "Исраэль а-Йом".

В 2023 году Инбар Ланир стала чемпионкой мира.

Она занимает первое место в мировом рейтинге своей весовой категории.

Тренер женской сборной Израиля Шани Гершко признан тренером года. Он во второй раз получает эту награду.

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