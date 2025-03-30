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Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал победителем турнира в Штутгарте

Спортивная гимнастика
Знаменитые спортсмены
время публикации: 30 марта 2025 г., 16:21 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 16:28
Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал победителем турнира в Штутгарте
AP Photo/Francisco Seco

В Штутгарте проходит турнир по спортивной гимнастике 2025 FIG EnBW DTB Pokal Team Challenge.

В вольных упражнениях победил израильтянин Артем Долгопят с результатом 14.466 балла.

В упражнениях на коне победил Зеинолла Идрисов (Казахстан). В уцражнениях на кольцах - японец Ватару Танигава.

В опорном прыжке победила канадка Габриэль Блэк.

В упражнении на брусьях победила канадка Роуз Ву. Израильтянка Лихи Раз заняла пятое место.

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