Спортивная гимнастика. 49-летняя Оксана Чусовитина завоевала медаль Кубка мира
время публикации: 26 февраля 2025 г., 12:05 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 12:05
В Котбусе, Германия, завершился первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике.
В опорном прыжке бронзовую медаль завоевала 49-летняя Оксана Чусовитина (Узбекистан).
Золотую и серебряную медали завоевали словенки Тея Беляк и Тьяша Кисселеф.
Оксана Чусовитина выступала за сборные СССР, Узбекистана и Германии. Она чемпионка Барселонской олимпиады, двукратная чемпионка мира 1991 года.
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