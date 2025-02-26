Спортивная гимнастика. 49-летняя Оксана Чусовитина завоевала медаль Кубка мира

В Котбусе, Германия, завершился первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

В опорном прыжке бронзовую медаль завоевала 49-летняя Оксана Чусовитина (Узбекистан).

Золотую и серебряную медали завоевали словенки Тея Беляк и Тьяша Кисселеф.

Оксана Чусовитина выступала за сборные СССР, Узбекистана и Германии. Она чемпионка Барселонской олимпиады, двукратная чемпионка мира 1991 года.