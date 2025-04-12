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Чемпионат Англии. Манор Соломон забил гол и сделал голевую передачу

Футбол
время публикации: 12 апреля 2025 г., 17:20 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 17:20
Чемпионат Англии. Манор Соломон забил гол и сделал голевую передачу
AP Photo/Dave Thompson

В матче сорок второго тура Чемпионшипа (второй английский дивизион) "Лидс" победил "Престон Норт Энд" 2:1.

"Лидс" и "Бернли" лидируют, на 5 очков опережая "Шеффилд Юнайтед", на 12 - "Сандерленд".

На 4-й минуте Манор Соломон открыл счет 1:0.

Через 2 минуты воспитанник "Астон Виллы" Кейн Кеслер-Хадлен сравнял счет.

На 13-й минуте после передачи Соломона победный гол забил Джейден Богл.

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