Спортивная гимнастика. Израильтянка завоевала золотую медаль в Штутгарте
время публикации: 02 апреля 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 08:08
В Штутгарте завершился турнир по спортивной гимнастике 2025 FIG EnBW DTB Pokal Team Challenge.
В вольных упражнениях победили израильтяне.
У мужчин лучшим был Артем Долгопят.
У женщин лучшей была Яли Шошани (13.300 балла).
На втором месте бельгийка Лиза Вален, на третьем - канадка Габриэль Блэк.
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