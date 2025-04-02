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Спортивная гимнастика. Израильтянка завоевала золотую медаль в Штутгарте

Спортивная гимнастика
время публикации: 02 апреля 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 08:08
Спортивная гимнастика. Израильтянка завоевала золотую медаль в Штутгарте
AP Photo/Abbie Parr

В Штутгарте завершился турнир по спортивной гимнастике 2025 FIG EnBW DTB Pokal Team Challenge.

В вольных упражнениях победили израильтяне.

У мужчин лучшим был Артем Долгопят.

У женщин лучшей была Яли Шошани (13.300 балла).

На втором месте бельгийка Лиза Вален, на третьем - канадка Габриэль Блэк.

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