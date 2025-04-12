Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки проиграли сборной Боснии и Герцеговины
время публикации: 12 апреля 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 10:47
В Ларнаке продолжается турнир Второй группы зоны "Европа-Африка" Кубка Билли Джин Кинг.
Израильтянки сохранили место в группе, заняв 8-е место.
В последнем матче турнира израильские теннисистки уступили сборной Боснии и Герцеговины 1:2.
Мааян Ларон победила Сару Микацу 6:7, 6:4, 6:0.
Мика Бухник проиграла Суане Тучаквич 6:3, 1:6, 2:6.
Алиан Зак и Мааян Ларон уступили Аните Вагнер и Тее Ковачевич 6:1, 0:6, 11:13.
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