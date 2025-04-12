x
12 апреля 2025
|
последняя новость: 10:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 апреля 2025
|
12 апреля 2025
|
последняя новость: 10:47
12 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Ям Мадар: "Наши болельщики ждали этот титул 52 года"

Баскетбол
время публикации: 12 апреля 2025 г., 10:17 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 10:24
Ям Мадар "Наши болельщики ждали этот титул 52 года"
AP Photo/Petr David Josek

Тель-авивский "Апоэль" впервые завоевал Еврокубок. В финальной серии израильтяне дважды победили "Гран-Канарию".

Разыгрывающий "Апоэля" Ям Мадар сказал в интервью официальному сайту турнира: "Конечно, наша цель была попасть в Евролигу. Дорога была трудной и пришлось пройти через многое.

Нас поддерживали прекрасные болельщики, которые ждали этот титул 52 года"

Тель-авивский "Апоэль" в следующем сезоне выступит в Евролиге.

Израильский клуб во второй раз стал победителем Еврокубка. В 2004 году в турнире победил столичный "Апоэль". .

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2025

Завершился регулярный чемпионат Евролиги. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2025

Тель-авивский "Апоэль" стал победителем Еврокубка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 апреля 2025

52 очка за четверть. Прогресс "Детройта" и "Индианы". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 апреля 2025

"Реал" победил в Сербии. Результаты матчей Евролиги