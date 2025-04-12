Ям Мадар: "Наши болельщики ждали этот титул 52 года"
время публикации: 12 апреля 2025 г., 10:17 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 10:24
Тель-авивский "Апоэль" впервые завоевал Еврокубок. В финальной серии израильтяне дважды победили "Гран-Канарию".
Разыгрывающий "Апоэля" Ям Мадар сказал в интервью официальному сайту турнира: "Конечно, наша цель была попасть в Евролигу. Дорога была трудной и пришлось пройти через многое.
Нас поддерживали прекрасные болельщики, которые ждали этот титул 52 года"
Тель-авивский "Апоэль" в следующем сезоне выступит в Евролиге.
Израильский клуб во второй раз стал победителем Еврокубка. В 2004 году в турнире победил столичный "Апоэль". .
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