x
11 апреля 2025
|
последняя новость: 12:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 апреля 2025
|
11 апреля 2025
|
последняя новость: 12:00
11 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

52 очка за четверть. Прогресс "Детройта" и "Индианы". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 11 апреля 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 10:29
52 очка за четверть. Прогресс "Детройта" и "Индианы". Результаты матчей НБА
AP Photo/Brandon Dill

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Детройт" победил "Нью-Йорк" 115:106.

Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 115:106

"Детройт" одержал на 29 побед больше чем в прошлом регулярном сезоне. Одна из худших команд прошлого сезона вышла в плэй-офф.

Кэйд Каннингем установил рекорд "Дейтройта". Он стал самым молодым игроком в истории клуба со среднесезонной статистикой не менее 25 очков за игру (у него 26).

Индиана Пэйсерз - Кливленд Кавальерз 114:112

"Индиана" одержала 49-ю победу в сезоне. Лучший результат с 2014 года.

Бруклин Нетс - Атланта Хоукс 109:133

Лучший игрок матча новичок "Атланты" Заккари Ризаше, набравший 38 очков. Это его вторая игра "35+" в дебютном сезоне.

Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс 136:111

Мемфис Гризлиз - Миннесота Тимбервулвз 125:141

В третьей четверти "Миннесота" набрала 52 очка (это рекорд клуба).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 апреля 2025

"Реал" победил в Сербии. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 апреля 2025

Евролига. "Маккаби" проиграл "Олимпиакосу"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 апреля 2025

НБА. Без Дени Авдии "Портленд" проиграл "Юте"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 апреля 2025

Список самых высокооплачиваемых израильских спортсменов возглавил Дени Авдия