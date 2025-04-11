52 очка за четверть. Прогресс "Детройта" и "Индианы". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Детройт" победил "Нью-Йорк" 115:106.

Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 115:106

"Детройт" одержал на 29 побед больше чем в прошлом регулярном сезоне. Одна из худших команд прошлого сезона вышла в плэй-офф.

Кэйд Каннингем установил рекорд "Дейтройта". Он стал самым молодым игроком в истории клуба со среднесезонной статистикой не менее 25 очков за игру (у него 26).

Индиана Пэйсерз - Кливленд Кавальерз 114:112

"Индиана" одержала 49-ю победу в сезоне. Лучший результат с 2014 года.

Бруклин Нетс - Атланта Хоукс 109:133

Лучший игрок матча новичок "Атланты" Заккари Ризаше, набравший 38 очков. Это его вторая игра "35+" в дебютном сезоне.

Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс 136:111

Мемфис Гризлиз - Миннесота Тимбервулвз 125:141

В третьей четверти "Миннесота" набрала 52 очка (это рекорд клуба).