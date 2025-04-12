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Тель-авивский "Апоэль" стал победителем Еврокубка

Баскетбол
время публикации: 12 апреля 2025 г., 00:12 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 00:24
Тель-авивский "Апоэль" стал победителем Еврокубка
AP Photo/Brandon Dill

Тель-авивский "Апоэль" во втором матче финальной серии Еврокубка победил "Гран-Канарию" 103:94 и стал обладателем трофея.

Счет в серии 2:0.

Это первый еврокубковый трофей тель-авивского "Апоэля". Команда стала вторым израильским клубом, победившим в Еврокубке. В 2004 году обладателем трофея стал столичный "Апоэль".

Израильский клуб завоевал право выступить в Евролиге в следующем сезоне.

После 10 минут 29:21, 20 - 53:44, 30 - 86:74.

Прекрасный матч провели лидеры "Апоэля" Антонио Блэкни (27 + 6 подборов + 4 передачи + 1 перехват) и Джонатан Мотли (26 + 3 подбора + 2 передачи + 1 перехват).

Димитрис Итудис стал четвертым тренером, побеждавшим и в Евролиге, и в Еврокубке. Предшественники: Дэвид Блатт, Душан Ивкович и Эргин Атаман.

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