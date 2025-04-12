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Чемпионат Франции. "Ланс" установил рекорд сезона и неожиданно проиграл

Футбол
время публикации: 12 апреля 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 11:32
Голкипер "Реймса" Йеванн Диуф установил рекорд чемпионата Франции- 14 сэйвов в одном матче
AP Photo/Aurelien Morissard

В стартовом матче двадцать девятого тура чемпионата Франции "Ланс" неожиданно проиграл "Реймсу" 0:2.

В случае победы "Ланс" мог бы вплотную подобраться к зоне еврокубков.

"Реймс" одержал третью победу в последних четырех играх и выбрался из зоны вылета.

"Ланс" в этом матче нанес 37 ударов по воротам - рекорд сезона в Лиге 1. 14 ударов были точными.

Голкипер "Реймса" Йеванн Диуф установил рекорд чемпионата Франции- 14 сэйвов в одном матче.

Гости нанесли два точных удара и забили два гола. Оба раза отличился Кейто Накамура.

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