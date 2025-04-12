Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" победил с крупным счетом, проигрывая 0:2

В стартовом матче тридцать второго тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлас" 5:2.

На 33-й минуте лондонцы вели в счете 2:0.

"Горожане" почти повторили сценарий августа 2022 года. Тогда "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлас" 4:2, проигрывая 0:2.

У хозяев огромное преимущество (68% владения мячом, 21:7 по ударам, 9:3 по точным ударам). Угловые чаще подавали гости 1:4.

Первый опасный момент стал голевым. На 8-й минуте Сарр прострелил. Эберечи Эзе отправил мяч в пустые ворота 0:1.

На 14-й минуте де Брейне вывел Мармуша один на один. Хендерсон мяч парировал.

На 21-й минуте после подачи углового бывший защитник молодежного сстава "Баварии" Кристофер Ричардс головой отправил мяч в сетку 0:2.

На 24-й минуте Кевин де Брейне нанес удар с линии штрафной. Мяч попал в штангу.

На 28-й минуте лондонцы забили третий гол. Его не засчитали - офсайд.

На 33-й минуте Кевин де Брейне забил ударом со штрафного 1:2. Через 3 минуте де Брейне навесил. Гюндоган головой сбросил мяч. Омар Мармуш сравнял счет 2:2.

На последних секундах первого тайма хозяева могли выйти вперед. Макэйти прострелил. Де Брейне метров с 10 пробил выше. На 47-й минуте де Брейне сделал передачу на линию штрафной. Матео Ковачич забил победный гол 3:2.

На 56-й минуте Джеймс Макэйти вышел один на один 4:2. На 60-й минуте де Брейне направил мяч в штрафную. Мармуш нанес удар. Хендерсон мяч парировал. На 79-й минуте 20-летний Нико О`Рейлли нанес удар слету с линии штрафной 5:2.