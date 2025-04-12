Чемпионат Германии. "Лейпциг" обыграл "Вольфсбург"

В стартовом матче двадцать девятого тура чемпионата Германии "Лейпциг" в гостях обыграл "Вольфсбург" 3:2.

На 58-й минуте гости вели в счете 3:0.

"Волки" проиграли четвертую игру подряд и опустились на 12-е место.

На 11-й минуте защитники хозяев потеряли мяч перед своей штрафной. Лоис Опенда метров с 22 пробил в нижний угол 0:1. На 26-й минуте Максимилиан Арнольд потерял мяч на чужой половине поля. Быстрая контратака. Хави Симонс нанес удар из полукруга перед штрафной 0:2.

На 49-й минуте Хави Симонс нанес удар метров с 25. После рикошета мяч влетел в угол ворот 0:3.

На 58-й минуте Килиан Фишер издали пробил в дальний угол 1:3.

На 75-й минуте Андрес Сков-Ольсен отправил мяч в дальнюю "девятку" 2:3.