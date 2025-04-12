x
12 апреля 2025
|
последняя новость: 13:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 апреля 2025
|
12 апреля 2025
|
последняя новость: 13:46
12 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Германии. "Лейпциг" обыграл "Вольфсбург"

Футбол
время публикации: 12 апреля 2025 г., 13:04 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 13:04
Чемпионат Германии. "Лейпциг" обыграл "Вольфсбург"
AP Photo/Ebrahim Noroozi

В стартовом матче двадцать девятого тура чемпионата Германии "Лейпциг" в гостях обыграл "Вольфсбург" 3:2.

На 58-й минуте гости вели в счете 3:0.

"Волки" проиграли четвертую игру подряд и опустились на 12-е место.

На 11-й минуте защитники хозяев потеряли мяч перед своей штрафной. Лоис Опенда метров с 22 пробил в нижний угол 0:1. На 26-й минуте Максимилиан Арнольд потерял мяч на чужой половине поля. Быстрая контратака. Хави Симонс нанес удар из полукруга перед штрафной 0:2.

На 49-й минуте Хави Симонс нанес удар метров с 25. После рикошета мяч влетел в угол ворот 0:3.

На 58-й минуте Килиан Фишер издали пробил в дальний угол 1:3.

На 75-й минуте Андрес Сков-Ольсен отправил мяч в дальнюю "девятку" 2:3.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2025

Чемпионат Франции. "Ланс" установил рекорд сезона и неожиданно проиграл
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 апреля 2025

Финал Кубка Израиля по футболу состоится 29 мая
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 апреля 2025

Мохамед Салах остается в "Ливерпуле"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 апреля 2025

Результаты четвертьфинальных матчей Лиги конференций