Чемпионат Италии. Меньяна унесли с поля. Достижение Райндерса. Победа "Милана"

В первом матче тридцать второго тура чемпионата Италии "Милан" разгромил "Удинезе" 4:0.

"Удинезе" проиграл четвертый матч подряд.

На 42-й минуте Рафаэль Леау с линии штрафной нанес удар в "девятку" 0:1. На 45-й минуте после подачи углового отличился Страхиня Павлович 0:2.

В начале второго тайма Майк Меньян столкнулся с игроком "Милана" и упал на газон. Голкипер "красно-черных" потерял сознание и его унесли с поля на носилках. Место в воротах гостей занял Марко Спртиелло.

На 74-й минуте Тео Эрнандес завершил сольный проход сильным ударом с строго угла 0:3.

На 81-й минуте Леау сбросил мяч во вратарскую. Тиджани Райндерс отправил мяч в пустые ворота. Он стал вторым голландским легионером "Милана", забившим не менее 10 голов в одном сезоне Серии А. Первым был Марко ван Бастен, забивавший более 10 голов в пяти сезонах.