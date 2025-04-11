Финал Кубка Израиля по футболу состоится 29 мая
время публикации: 11 апреля 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 12:56
Израильская футбольная ассоциация объявила, что финал Кубка Израиля по футболу состоится 29 мая.
Накануне в финал вышел столичный "Бейтар".
22 апреля состоится второй полуфинал "Апоэль" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Беэр-Шева).
Если в финал выйдет команда из Беэр-Шевы, то игра состоится в Тель-Авиве.
Если в полуфинале победит лидер Лиги Леумит, то финал пройдет в Хайфе.
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