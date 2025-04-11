Израильская футбольная ассоциация объявила, что финал Кубка Израиля по футболу состоится 29 мая.

Накануне в финал вышел столичный "Бейтар".

22 апреля состоится второй полуфинал "Апоэль" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Беэр-Шева).

Если в финал выйдет команда из Беэр-Шевы, то игра состоится в Тель-Авиве.

Если в полуфинале победит лидер Лиги Леумит, то финал пройдет в Хайфе.