Еврокубок. "Апоэли" проиграли литовцам
В матчах одиннадцатого тура группового этапа Еврокубка "Апоэли" проиграли литовским клубам.
Вулвз (Вильнюс, Литва) - Апоэль (Тель-Авив, Израиль) 104:100
"Апоэль" вел в счете три четверти: после 10 минут 31:25, 20 - 58:56, 30 - 83:81.
Разыгрывающий "волков" Энтони Коуэн-младший сделал "дабл-дабл" (28 + 4 подббора + 10 передач + 2 перехвата).
Разыгрывающий "Апоэля" Ям Мадар (28 ноября перешел из "Баварии") набрал 28 очков, сделал 2 подбора, 7 передач и 3 перехвата.
Апоэль (Иерусалим, Израиль) - Литкабелис (Паневежис, Литва) 87:93
Последнюю четверть литовцы выиграли 24:18.
Самый результативный игрок матча - разыгрывающий "Апоэля" Джаред Харпер (24 + 1 подбор + 6 передач).
Лучший в составе победителей - украинский разыгрывающий Александр Ковляр (18 + 1 подбор + 6 передач + 3 перехвата).