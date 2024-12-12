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Еврокубок. "Апоэли" проиграли литовцам

Баскетбол
время публикации: 12 декабря 2024 г., 06:28 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 06:28
Еврокубок. "Апоэли" проиграли литовцам
AP Photo/Gregory Bull

В матчах одиннадцатого тура группового этапа Еврокубка "Апоэли" проиграли литовским клубам.

Вулвз (Вильнюс, Литва) - Апоэль (Тель-Авив, Израиль) 104:100

"Апоэль" вел в счете три четверти: после 10 минут 31:25, 20 - 58:56, 30 - 83:81.

Разыгрывающий "волков" Энтони Коуэн-младший сделал "дабл-дабл" (28 + 4 подббора + 10 передач + 2 перехвата).

Разыгрывающий "Апоэля" Ям Мадар (28 ноября перешел из "Баварии") набрал 28 очков, сделал 2 подбора, 7 передач и 3 перехвата.

Апоэль (Иерусалим, Израиль) - Литкабелис (Паневежис, Литва) 87:93

Последнюю четверть литовцы выиграли 24:18.

Самый результативный игрок матча - разыгрывающий "Апоэля" Джаред Харпер (24 + 1 подбор + 6 передач).

Лучший в составе победителей - украинский разыгрывающий Александр Ковляр (18 + 1 подбор + 6 передач + 3 перехвата).

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