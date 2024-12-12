Лига конференций. "Челси" победил в Казахстане, АПОЭЛ - в Армении
Состоялись матчи пятого тура основного этапа Лиги конференций. "Челси" в гостях победил "Астану" 3:1.
Викингур (Рейкьявик, Исландия) - Юргорден (Швеция) 1:2
Астана (Казахстан) - Челси (Лондон, Англия) 1:3
Все голы были забиты в первом тайме.
Фиорентина (Флоренция, Италия) - ЛАСК (Линц, Австрия) 7:0
Копенгаген (Дания) - Хартс (Шотландия) 2:0
Динамо (Минск, Беларусь) - Ларне (Северная Ирландия) 2:0
Ноа (Армения) - АПОЭЛ (Кипр) 1:3
На 89-й минуте счет был 1:1
Петрокуб (Хинчешти, Молдова) - Бетис (Севилья, Испания) 0:1
ХИК (Хельсинки, Финляндия) - Мельде (Норвегия) 2:2
Финны проигрывали 0:2 и отыгрались на второй минуте компенсированного времени.
Истанбул ББ (Турция) - Хайденхайм 3:1
Легия (Варшава, Польша) - Лугано (Швейцария) 1:2
Олимпия (Любляна, Словения) - Серкль Брюгге (Бельгия) 1:4