Лига конференций. "Челси" победил в Казахстане, АПОЭЛ - в Армении

Состоялись матчи пятого тура основного этапа Лиги конференций. "Челси" в гостях победил "Астану" 3:1.

Викингур (Рейкьявик, Исландия) - Юргорден (Швеция) 1:2

Астана (Казахстан) - Челси (Лондон, Англия) 1:3

Все голы были забиты в первом тайме.

Фиорентина (Флоренция, Италия) - ЛАСК (Линц, Австрия) 7:0

Копенгаген (Дания) - Хартс (Шотландия) 2:0

Динамо (Минск, Беларусь) - Ларне (Северная Ирландия) 2:0

Ноа (Армения) - АПОЭЛ (Кипр) 1:3

На 89-й минуте счет был 1:1

Петрокуб (Хинчешти, Молдова) - Бетис (Севилья, Испания) 0:1

ХИК (Хельсинки, Финляндия) - Мельде (Норвегия) 2:2

Финны проигрывали 0:2 и отыгрались на второй минуте компенсированного времени.

Истанбул ББ (Турция) - Хайденхайм 3:1

Легия (Варшава, Польша) - Лугано (Швейцария) 1:2

Олимпия (Любляна, Словения) - Серкль Брюгге (Бельгия) 1:4