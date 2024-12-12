Лига Европы. Победы команд Гроппера и Халайли. "Манчестер Юнайтед" победил в Праге
Состоялись матчи шестого тура основного этапа Лиги Европы. ПАОК разгромил "Ференцварош" 5:0.
Лудогорец (Разград, Болгария) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 2:2
На 60-й минуте голландцы вели в счете 2:0. Болгары забили два гола за 4 минуты.
Израильский защитник "Лудогорца" Денни Гроппер отыграл весь матч.
Мальме (Швеция) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 2:2
Хозяева отыгрались на второй минуте компенсированного времени.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Твент (Энсхеде, Нидерланды) 0:0
Соперники по разу не реализовали пенальти.
ПАОК (Салоники, Греция) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 5:0
Рома (Италия) - Спортинг (Брага, Португалия) 3:0
Хоффенхайм (Германия) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 0:0
Юнион (Сент-Жилуа, Бельгия) - Ницца (Франция) 2:1
Оба мяча в ворота французов забил Франьо Иванович.
Израильский нападающий Анан Халайли отыграл весь матч. На 89-й минуте он получил желтую карточку.
Виктория (Пльзень, Чехия) - Манчестер Юнайтед (Англия) 1:2
Оба мяча забил Расмус Хейлунд.