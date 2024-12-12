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Лига чемпионов. "Арсенал" разгромил "Монако"

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 12 декабря 2024 г., 11:52 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 11:52
На 78-й минуте защитники начали катать мяч в своей штрафной. Хаверц мяч перехватил и отдал Сака, который оформил дубль
AP Photo/Dave Shopland

В матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов "Арсенал" разгромил "Монако" 3:0.

В первом тайме "канониры" создали немало опасных моментов, но забить сумели лишь однажды. На 34-й минуте Габриэль Жезус прострелил. Букайо Сака отправил мяч в пустой угол ворот 1:0.

Первую половину второго тайма хозяева оборонялись, а в конце матча сумели забить два мяча.

На 78-й минуте защитники начали катать мяч в своей штрафной. Хаверц мяч перехватил и отдал Сака, который оформил дубль. На 88-й минуте Хаверц пробил. Мяч от ноги защитника влетел в сетку 3:0.

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