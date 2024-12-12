Лига чемпионов. "Арсенал" разгромил "Монако"
время публикации: 12 декабря 2024 г., 11:52 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 11:52
В матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов "Арсенал" разгромил "Монако" 3:0.
В первом тайме "канониры" создали немало опасных моментов, но забить сумели лишь однажды. На 34-й минуте Габриэль Жезус прострелил. Букайо Сака отправил мяч в пустой угол ворот 1:0.
Первую половину второго тайма хозяева оборонялись, а в конце матча сумели забить два мяча.
На 78-й минуте защитники начали катать мяч в своей штрафной. Хаверц мяч перехватил и отдал Сака, который оформил дубль. На 88-й минуте Хаверц пробил. Мяч от ноги защитника влетел в сетку 3:0.
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