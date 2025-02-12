Чемпионат Англии. Манор Соломон забил гол и сделал голевую передачу. "Лидс" победил
время публикации: 12 февраля 2025 г., 06:13 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 06:13
В матче тридцать второго тура Чемпионшипа (второй английский дивизион) "Лидс" в гостях разгромил "Уотфорд" 4:0.
"Лидс" лидирует, на 5 очков опережая "Шеффилд Юнайтед" (у "клинков" игра в запасе).
На 20-й минуте бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэниэл Джеймс вышел один на один 0:1. Через 8 минут Пиру вывел Джеймса один на один 0:2.
На 35-й минуте израильский полузащитник, арендованный у "Тоттенхэма", Манор Соломон пробил метров с 25. Мяч влетел в дальний угол 0:3. Это его седьмой гол в чемпионате Англии в этом сезоне.
На 62-й минуте Манор Соломон сделал передачу в центр штрафной. Йоэль Пиру обыграл защитника и отправил мяч в угол ворот 0:4.
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