Чемпионат Англии. Манор Соломон забил гол и сделал голевую передачу. "Лидс" победил

В матче тридцать второго тура Чемпионшипа (второй английский дивизион) "Лидс" в гостях разгромил "Уотфорд" 4:0.

"Лидс" лидирует, на 5 очков опережая "Шеффилд Юнайтед" (у "клинков" игра в запасе).

На 20-й минуте бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэниэл Джеймс вышел один на один 0:1. Через 8 минут Пиру вывел Джеймса один на один 0:2.

На 35-й минуте израильский полузащитник, арендованный у "Тоттенхэма", Манор Соломон пробил метров с 25. Мяч влетел в дальний угол 0:3. Это его седьмой гол в чемпионате Англии в этом сезоне.

На 62-й минуте Манор Соломон сделал передачу в центр штрафной. Йоэль Пиру обыграл защитника и отправил мяч в угол ворот 0:4.